Gabriel: “Saída de Félix é uma grande perda para a nossa equipa”

O Benfica voltou aos treinos na segunda-feira, contudo, a falta de um jogador já é sentida. Com a saída de João Félix anunciada, a equipa de Bruno Lage está também a passar por um processo de reorganização mental.

Esta quarta-feira, o médio Gabriel falou aos jornalistas e assumiu o impacto da perda de Félix. “Vamos deixar isso para as pessoas mais de cima. Mas tecnicamente é uma grande perda na nossa equipa”, afirmou.

Segundo Gabriel, o Benfica é o favorito à conquista do campeonato. “Sendo o atual campeão começamos já com uma certa pressão. Começar com Bruno Lage de início é positivo. O Benfica é favorito? Sim, sim”, disse.

Questionado sobre o fim de carreira de Jonas, o médio admitiu também que será uma grande perda para o clube da Luz. “Estou à espera da notícia oficial [fim de carreira], caso aconteça é um jogador de muita qualidade que perdemos”, contou.