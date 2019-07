Felipe elogia o novo colega de equipa: “O Félix é um grande jogador, tem muito futuro”

Na época passada, Felipe era rival de João Félix. Um jogava pelo FC Porto, o outro pelo Benfica. Este ano, porém, vão ser colegas de equipa no Atlético de Madrid. E o fair-play fala mais alto do que o passado. Em declarações à “Bola” esta segunda-feira, o defesa central brasileiro deixa elogios a João Félix e fala também sobre a possível mudança de Alex Telles para os colchoneros.

“O Félix é um grande jogador, novo, tem muito futuro, já mostrou qualidade e agora é juntar-se à equipa e fazer uma grande temporada. Não cheguei a conversar com ele ainda, há as viagens, etc... E nem mesmo com a equipa tive muito contacto, foram apenas dois dias de trabalho, ainda nos estamos a conhecer e ainda tenho algumas dificuldades para conversar. Mas compreendo tudo!”, conta o jogador.

Questionado sobre a (já falada) transferência de Alex Telles para o Atlético, Felipe não conseguiu esconder o entusiasmo. “Seria muito legal. E ruim para o FC Porto, pelo grande jogador que é, como meu companheiro gostaria muito que estivesse aqui, mas não sou eu que escolho e então que seja feliz, aqui ou lá, que seja feliz”, diz.