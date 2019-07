Griezmann vai pagar (do próprio bolso) para sair do Atlético de Madrid. Depois, apresentará a conta ao Barcelona

Antoine Griezmann vai pagar 120 milhões de euros, o valor da sua cláusula de rescisão, ao Atlético de Madrid para sair. Depois, apresentará a conta ao Barcelona.

Segundo o “Mundo Deportivo”, será desta forma (algo insólita) que será concretizada a transferência do avançado francês para o clube catalão, após meses de negociações.

Ao que consta, os advogados de Griezmann já comunicaram aos colchoneros que o francês irá pagar o valor da sua cláusula de rescisão. O Barcelona deverá anunciar a contratação do avançado nos próximos dias (e devolver o valor desembolsado).

No final da última época, Griezmann anunciou a sua saída de Madrid. Contudo, as negociações entre os colchoneros e o Barcelona nunca chegaram a bom porto.

Com a transferência a atrasar-se, o Atlético exigiu a presença do avançado no centro de treinos do clube, para começar a pré-época com a restante equipa. Porém, o internacional francês recusou-se.