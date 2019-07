Reunião do Seixal: Jesus não volta, Rúben Dias fica (por mais algum tempo) e emblema do Benfica pode mudar

Na passado sábado à tarde, Luís Filipe Vieira e um grupo de dirigentes encarnados reuniram-se com 18 sócios do clube no centro de treinos no Seixal. Durante seis horas, o presidente do Benfica respondeu às questões dos adeptos que não viram as suas dúvidas esclarecidas na assembleia geral de 7 de junho passado.

No encontro, o presidente dos encarnados fez várias revelações, conta o “Record” esta segunda-feira. Eis os principais destaques.

Mudança de emblema

O Benfica está a estudar a possibilidade de alterar o emblema do clube. Segundo o “Record”, no encontro no Seixal, foi revelada a existência de três alternativas. Esta não seria a primeira vez que as águias alteravam o emblema. Em 1999, a águia deixou de estar a agarrar a divisa - "E pluribus unum" - e passou a estar em cima da roda.

Rúben Dias não sai… já

A SAD do Benfica chegou a um entendimento com Jorge Mendes, o agente de Rúben Dias, pelo jogador. Os encarnados pretendem manter o central por mais tempo no plantel.

De acordo com o desportivo, o super-agente português comprometeu-se a não oferecer Dias a grandes europeus. No mesmo encontro, foi confirmada a intenção de subir a cláusula de rescisão do internacional português para 88 milhões de euros.

Jesus não volta com Vieira

Jesus veio à Luz uma única vez com Luís Filipe Vieira. Assim poderá ficar inscrito nos livros de história a decisão anunciada pelo Presidente do Benfica no Seixal. Se depender dele, JJ não regressará às águias.

Apesar de manter uma boa relação com o atual treinador do Flamengo, Vieira disse não pensar ser possível que JJ regresse alguma vez ao Benfica enquanto ele for presidente do clube.

Modernização do Estádio da Luz

O Estádio da Luz vai sofrer obras de modernização que irão centrar-se na iluminação e no reforço da rede dos telemóveis nos dias de jogo. Este foi um assunto focado na reunião com os sócios. A direção benfiquista pretende colocar iluminação LED mais eficiente e ecológica, a curto prazo.