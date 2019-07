Benfica quer Morato, defesa-central do São Paulo

O Benfica perdeu um miúdo-maravilha, mas já quer ir buscar outro: Morato, 18 anos, defesa-central do São Paulo. Segundo o “Record”, os encarnados já encetaram contactos exploratórios junto do emblema brasileiro… apesar de o clube não se mostrar disponível para o vender.

A verdade é que o jovem ainda nem se estreou para equipa principal do São Paulo, mas os olheiros do Benfica já o referenciaram como um talento em ascensão. Para Vieira, é essencial que a transferência ocorra o quanto antes, caso contrário o preço do brasileiro irá aumentar.

Em abril, circularam notícias que indicavam que o FC Porto também estava interessado no jovem defesa. O São Paulo terá recusado todas as ofertas dos dragões.

Caso houvesse dúvidas da hype em volta de Morato, Tite, selecionador do Brasil, veio dissipá-las. Entre os dias 23 e 29 de maio, Tite chamou Morato a trabalhar com a seleção brasileira na Granja Comary, na preparação para a Copa América, de forma a tomar desde já contato direto com o jovem.

Para complicar ainda mais a vida do Benfica, Morato renovou recentemente contrato com o São Paulo. Está ligado ao clube até 2023.