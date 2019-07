Compra de Saponjic, ex-Benfica B, foi 'cláusula' na renovação de Oblak

Ivan Saponjic, sérvio que alinhava pelo Benfica B até há poucos dias, foi vendido ao Atlético de Madrid. Os colchoneros pagaram um milhão de euros por 50% do passe do jogador. Tudo isto seria normal, não fosse o caso da transferência de Saponjic ter sido “forçada”, se ter transformado numa cláusula, no processo de renovação de contrato de Oblak, ex-guarda-redes do Benfica, que alinha pelos colchoneros.

Segundo o “Correio da Manhã” esta terça-feira, a imposição de compra de Saponjic foi feita pelo seu empresário, Miha Mlakar - que é também representante de Oblak.

Em abril passado, as negociações entre o guarda-redes e os colchoneros para a renovação de contrato estiveram complicadas. No meio das negociações, Mlakar (por alguma razão que ainda falta descurtinar) impôs que, mal houvesse oportunidade o Atlético avançaria para a compra de Saponjic, jogador considerado dispensável na Luz. O acordo acabou por ser feito, com o guardião esloveno de 26 anos a renovar até 2023.

A oportunidade do negócio concretizou-se nos últimos dias. Ontem, Saponjic já falou em Madrid como jogador do Atlético Madrid. “Estou muito feliz por estar aqui. Este é um dos maiores clubes do mundo”, disse aos jornalistas.