Jonas diz adeus ao Benfica, mas vai com tudo pago

O adeus de Jonas ao Benfica está marcado: amanhã, quarta-feira, no jogo de apresentação do Benfica aos sócios, no Estádio da Luz, frente ao Anderlecht. Apesar de ainda ter mais um ano de contrato, o brasileiro decidiu colocar um ponto final na sua carreira.

Segundo a “Bola esta terça-feira, ficou acordado que Jonas irá receber por inteiro os salários do ano de contrato, num total de três milhões de euros livre de impostos.

Jonas chegou ao Benfica a custo zero em 2014, oriundo do Valência. Nos últimos cinco anos, marcou 137 golos em 183 jogos.

Ao serviço do Benfica, Jonas conquistou quatro campeonatos, duas Taças da Liga, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.