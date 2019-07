Vitória de Guimarães quer Zidane, filho

Enzo Zidane, filho de Zinedine Zidane, pode estar a caminho de Portugal. Segundo a “Bola” esta terça-feira, o filho do técnico do Real Madrid e ex-melhor jogador do Mundo é cobiçado pelo Vitória de Guimarães.

Tal como o pai, Enzo, 24 anos, joga a médio. O desportivo diz que as conversações entre o jogador e os responsáveis minhotos já decorrem a algum tempo.

Na última época, o filho de Zizou alinhou pelo Rayo Majadahonda, equipa da segunda Liga espanhola, a título de empréstimo do Lausanne. No último mês, Enzo findou contrato com a equipa suíça. Neste momento, não tem clube.

Enzo foi formado nas escolas do Real Madrid, mas nunca se conseguiu afirmar pelos merengues. Alinhou apenas uma vez pela equipa principal.