Oficial. Sp. Braga vende Dyego Sousa por 5,4 milhões

A SAD do Sp. Braga notificou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta quarta-feira, da venda “a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Dyego Wilverson Ferreira Sousa”.

O Shenzhen Football Club, da China, vai pagar 5,4 milhões de euros pelo passe do internacional português.

A ida de Dyego Sousa para a China já havia sido noticiada. O avançado tinha assumido que estava pronto para enfrentar um "novo desafio".

“Acho que o futebol chinês já evoluiu muito, há muitos que jogam lá e que estão nas seleções. Quando cheguei a Portugal ninguém esperava ver o Dyego Sousa na Seleção. Na China, ao mais alto nível, acho que vou ter a oportunidade. Espero continuar na Seleção, manter o nível, deixar lá a minha marca. Recebi uma mensagem do Cristiano [Ronaldo] a mandar-me força”, disse o jogador.