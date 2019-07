Armstrong: “Eu teria ganho o Tour de França se todos estivéssemos limpos”

A História é reescrita consoante as necessidades daqueles que a narram. Lance Armstrong, um dos desportistas mais idolatrados do século XXI, caiu em desgraça após ter sido acusado de doping. E assim se esfumaram sete títulos no Tour de França. Porém, continua a ver-se como um vencedor natural, ou assim parece, tendo em conta as últimas declarações do ciclista, em entrevista à “NBC”.

De acordo com o norte-americano, se todos os atletas que competiram no Tour de França “estivessem limpos”, ele teria ganho a competição à mesma. Ou seja, o consumo de substâncias terá sido só uma forma de nivelar pelos outros?

“Eu teria ganho o Tour se todos estivéssemos limpos. Fomos os que trabalhámos mais, os que tínhamos as melhores táticas, a melhor equipa, o melhor diretor, a melhor bicicleta e tecnologia. O que fizemos não se pode apagar. Faria tudo igual novamente. Não foi bom o que fizémos, mas, se não o tivéssemos feito, não teríamos ganho”, afirmou.