Reforços à vista. Marcano e Saravia já aterraram no Porto

Ao que tudo indica, o FC Porto deverá oficializar esta quinta-feira a contratação de mais dois novos jogadores.

Ivan Marcano, antigo jogador do Roma, e Renzo Saravia, ex-Racing, aterraram hoje de manhã no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, e seguiram para do Dragão. Os dois jogadores vão fazer os habituais testes médicos.

Marcano, 32 anos, já alinhou pelo FC Porto no passado e vai assinar por três épocas. O espanhol ficará agora às ordens de Sérgio Conceição.

Renzo Saravia, 26 anos, irá custar 5,5 milhões de euros aos cofres dos azuis e brancos e vai assinar por cinco temporadas, avançam os desportivos nacionais.