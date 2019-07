Tiago: “Ninguém vai pedir a João Félix que marque 50 golos. Aqueles adeptos apenas querem dedicação”

Prognósticos sobre o futuro de João Félix há muitos. É importante, contudo, manter uma certa dose de realismo. Tiago Mendes, ex-internacional português que também passou pelo Atlético de Madrid, terá sido, até agora, uma das únicas vozes - à distância - a tranquilizar o jovem de 19 anos que acabou de se mudar para os colchoneros.

Em declarações na cerimónia de apresentação do Canal 11, o novo canal televisivo dedicado ao futebol português, Tiago falou sobre a forma como Félix será recebido pelos adeptos. “Acho que ele se vai sentir muito acarinhado, ninguém lhe vai pedir no início que faça milagres, que meta 50 golos. Aqueles adeptos apenas querem dedicação e empenho, e aquilo que vi do João, ele tem”, disse.

Como é óbvio, admite Tiago, o valor de 126 milhões de euros pagos pelo português “está a chamar muita a atenção”.

“Tanto em Portugal como em Espanha é um valor recorde. É um miúdo de 19 anos, mas cheio de qualidade. Está a chamar muito a atenção e está a falar-se muito do Atlético de Madrid, um clube fantástico pelo qual sou apaixonado. Espero que tenha muita sorte e que seja muito feliz”, afirmou.