Luiz Phellype e a competição com Bas Dost: “Enquanto estivermos aqui haverá competição e isso só faz bem ao Sporting”

Há rivalidades saudáveis. E é isso que Luiz Phellype assume ter com Bas Dost. Qual dos dois avançados irá garantir o lugar da frente no ataque do Sporting, na próxima época, não se sabe. Mas não há motivos para insónias, garantiu o brasileiro esta sexta-feira, em declarações aos jornalistas, antes do treino matinal do Sporting no estágio que está a decorrer na Suíça.

“É sempre saudável [competir com Bas Dost]. Enquanto estivermos aqui haverá competição e isso só faz bem ao Sporting. Estamos os dois a dar o melhor e depois o treinador decide”, disse.

Questionado sobre a forma como os reforços foram recebidos pelo restante plantel, o avançado brasileiro lembrou a sua experiência pessoal - só foi em janeiro que aterrou em Alvalade.

“Aqui é muito fácil. Eu também fui muito bem recebido e agora acontece com ele. Toda a gente é bem recebida aqui”, frisou.

Inquirido pelos jornalistas, Luiz Phellype recusou-se ainda a dizer se o plantel está mais forte esta época, “Não sei. Ainda faltam vir jogadores de férias e quem chegou agora precisa de tempo para se adaptar e entrar no que o clube pretende. Acho que só vamos ter uma ideia quando começarem os jogos e a equipa ganhar uma forma”, afirmou.