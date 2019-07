Neymar regressa ao PSG com uma semana de atraso

Em qualquer trabalho, chegar atrasado não fica bem. Muito menos quando esse atraso se prolonga por sete dias. Neymar aterrou esta segunda-feira em França a apresentou-se ao serviço do Paris Saint-Germain, uma semana depois da pré-época do clube ter arrancado. O diretor desportivo do PSG garantiu, na semana passada, que o brasileiro seria punido. Como é que não revelou.

Segundo o “AS”, Neymar chegou a Paris, por volta das 7h30 da manhã, num voo proveniente de São Paulo, onde esteve a participar em eventos publicitários nos últimos dias. O avançado de 27 anos compareceu no centro de treinos do PSG às 9h10, depois de todos os jogadores e equipa técnica já terem chegado.

Nas últimas semanas, muitas têm sido as notícias a sinalizar a vontade do brasileiro regressar ao Barcelona. O PSG vai partir para um estágio de pré-temporada na China, entre 24 de julho e 3 de agosto. Neymar deverá viajar com o clube.