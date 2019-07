United não dá mais que 33,5 milhões por Bruno Fernandes

O mercado de transferências não parece estar a favor do Sporting. O clube de Alvalade necessita de liquidez e para tal contava vender Bruno Fernandes por uma daquelas somas de arregalar olhos. Porém, a frágil situação económica - que é pública - pode ter deixado os leões numa posição de fragilidade, suscetível a negociações agressivas.

O Manchester United, um dos grandes europeus interessados no médio português, não está disposto a dar mais de 33,5 milhões ao Sporting. Isto porque, conta o “Mirror” esta segunda-feira, os red devils estão prestes a rebentar grande parte do seu orçamento para transferências na aquisição de Harry Maguire, do Leicester City, por 89,2 milhões de euros. A concretizar-se, será a transferência mais cara de sempre por um defesa.

Será, assim, muito difícil para o United cumprir as exigências do Sporting. Varandas quer, no mínimo, 69 milhões de euros por Bruno Fernandes, quase o dobro do que os red devils dizem ter margem para pagar.

Segundo o jornal britânico, o United conta que Bruno Fernandes tente forçar a saída de Alvalade de forma a que estrutura leonina aceite ceder no valor exigido para o libertar. Recorde-se: no final da última época, o médio assumiu ter chegado o momento de sair de Portugal e rumar a maiores desafios.