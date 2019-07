“João Félix será uma estrela do futebol mundial nos próximos anos”

O futuro de João Félix já foi lido nas estrelas por muitos, mas, mesmo assim, ainda há oráculos a predestinar o jovem português a grandes conquistas. O último dos profetas é João Tralhão, treinador que orientou Félix no Benfica antes da subida à equipa principal.

Em declarações ao “AS” esta terça-feira, o técnico deixou largos elogios ao médio e disse acreditar que o peso de substituir Antoine Griezmann não o vai vai afetar.

“Acho que a pressão [de substituir Griezmann] não o vai afetar. Griezmann é Griezmann. Um campeão do mundo que ganhou muito com o Atlético. Foi a referência do clube nos últimos anos. João Félix está preparado, mas tem potencial para ser uma referência de qualquer clube, a nível mundial. João será uma estrela do futebol mundial nos próximos anos. Ele sabe perfeitamente como gerir a pressão”, disse.

Segundo Tralhão, o jovem português, que rumou ao Atlético Madrid por 126 milhões de euros, pode vir a ocupar mais posições em campo.

“O João Félix é um avançado. Pode jogar como falso nove, como dez ou como jogador de ala. Do ponto de vista ofensivo pode jogar com muita eficácia em todas as posições do ataque. Não é um médio. É mais forte quando joga em terrenos centrais, mas defensivamente pode cumprir as tarefas de um extremo. Na minha opinião, a posição ideal dele é como falso nove”, disse.