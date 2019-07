Luís Neto: “O compromisso de Bruno Fernandes com o Sporting é tremendo”

Bruno Fernandes é o centro de gravidade do plantel do Sporting. Mesmo para aqueles que chegaram há pouco a Alvalade, o peso do médio é evidente, assume Luís Neto, internacional português que assinou pelos leões este verão, em entrevista à “Bola” esta terça-feira.

“Atendendo ao que fez no ano passado, que é uma coisa assombrosa, números que possivelmente não voltam a ser repetidos em Portugal, o compromisso que ele tem desde o dia em que regressou... O normal em vários clubes são jogadores que não querem treinar-se ou começam a forçar a saída, entre outros tantos casos. É de louvar a sua atitude e ainda mais o que faz dentro de campo”, afirma Neto.

O novo jogador do Sporting traça um retrato de Bruno Fernandes como mentor da equipa e com os pés bem assentes na realidade. “O que vi na Suíça foi ele a preocupar-se se todos utilizam o telefone na mesa, se estamos todos iguais, a que horas a gente sai, quem chega atrasado. A tendência de muitos jogadores, depois do que ele fez, é pensar que têm critério ilimitado e que podem faz o que lhes apetece. Ele está completamente ao contrário”, conta.

Como é óbvio, a saída de Bruno Fernandes de Alvalade será uma grande perda para a equipa, assume o internacional português.

“Se me perguntar se a sua saída seria uma grande perda para o Sporting, tenho a certeza que sim, mas enquanto ele estiver cá o compromisso é tremendo e ele é um jogador à Sporting, que dá tudo dentro e fora de campo. É incrível o tipo de compromisso que ele tem com a estrutura, com as pessoas, com o grupo, é uma questão de caráter. Eu preferia e queria que ele ficasse”, disse Neto.