Steve Bruce é o novo treinador do Newcastle

Após perder Rafa Benítez para a China, o Newcastle anunciou, esta quarta-feira, a chegada de Steve Bruce ao comando técnico. O nome de José Mourinho foi um do balados para ocupar este lugar, mas o técnico português fez saber que não queria ir para um clube cujos objetivos não fossem o topo da classificação da Premier League.

Steve Bruce, 58 anos, assinou contrato por três anos. “Estou satisfeito e orgulhoso por ser o novo treinador do Newcastle. É o meu clube de infância e também era o clube do meu pai, portanto está a ser um momento muito especial para mim e para a minha família”, afirmou Steve Bruce, em declarações ao portal de comunicação do clube britânico.

Na última temporada, o treinador orientou o Aston Villa, onde foi despedido após um mau início de temporada. Depois, ocupou o lugar de técnico no Sheffield Wednesday.

O primeiro jogo oficial do Newcastle desta temporada está agendado para 11 de agosto, diante do Arsenal, no arranque do principal escalão do futebol inglês.