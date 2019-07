United quer 200 milhões de euros por Pogba

Há romances no mercado de transferências que duram mais que relações na vida real, podemos dizer. O desejo de Paul Pogba vir para Madrid há muito que é badalado, mas com o regresso de Zidane ao banco dos merengues, após uma época desastrosa em que nenhum troféu foi conquistado, pode ter surgido a oportunidade definitiva.

O Real Madrid está interessado no internacional francês e já perguntou aos responsáveis do Manchester United pelo preço do jogador. A notícia que receberam, conta a “Marca” esta quarta-feira, não foi das melhores: Pogba vale 200 milhões de euros, aos olhos dos red devils.

Para complicar o negócio, o mercado da Premier League, ao contrário do português e do espanhol, fecha a oito de agosto. Ou seja, se Zizou quer mesmo Pogba, as conversações entre os dois clubes vão ter de decorrer à velocidade da luz.

Segundo a “Marca”, porém, o Real não está disposto nem tem, neste momento, capacidade orçamental para para pagar 200 milhões de euros por um só jogador.

Por sua vez, o United de Solskjaer gira muito em torno da capacidade do francês dinamizar o meio campo. Perder Pogba seria perder o motor da equipa, o que obrigaria os red devils a fazerem uma investida no mercado em tempo record.