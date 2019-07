De Ligt: “Ter alguém tão grande como Ronaldo a dizer-me para vir para a Juventus foi uma grande honra”

Matthijs De Ligt foi apresentado como reforço da Juventus esta sexta-feira. Durante a sessão com os jornalistas, o jovem holandês teceu elogios à equipa de Turim, aos jogadores históricos que já passaram pelo clube… e ao português do costume. Segundo De Ligt, Cristiano Ronaldo pesou na hora de escolher o clube pelo qual assinar.

Durante a Liga das Nações, CR7 terá dado um “toque” ao holandês. “Na altura estava a tentar decidir para onde iria jogar. Já tinha uma ideia, mas queria esperar um pouco. Tinha quase a certeza que ia ser a Juventus, mas obviamente ter alguém tão grande como Ronaldo a dizer-me para vir para aqui foi uma grande honra”, revelou.

De acordo com De Ligt, a Juventus transmitiu-lhe um bom “feeling”. “Além disso, Itália é um país com tradições defensivas. A Juve representa um grande passo para mim”, disse.

Ainda no mesmo sentido, teceu elogios a Sarri. “Ele foi uma das razões que me fez vir para vá. Ouvi coisas boas sobre a sua filosofia e sobre a forma como ele prepara a linha defensiva”, contou.

O jovem holandês confessou ainda espera aprender com os grandes jogadores do clube. “No Ajax tínhamos um ambiente mais juvenil, mas aqui vou poder aprender com grandes campeões como Chiellini, Buffon, Ronaldo e muitos outros. Objetivos? Quero jogar, evoluir e mostrar as minhas qualidades”, disse.