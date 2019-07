De Ligt e a loucura do mercado: “Cheguei a ler que um clube não me queria porque o meu pai era gordo”

O mercado de transferências é propício a loucuras e Matthijs De Ligt, o jovem de 19 anos que assinou na semana passada pela Juventus, sentiu isso na pele. Durante meses a fio, circularam notícias sobre o futuro do holandês. Algumas foram além da realidade e de mau tom.

“Publicavam coisas todos os dias, a cada dia aparecia sempre algo de novo. Chegou a sair uma notícia em que diziam que um clube não me queria porque o meu pai era demasiado gordo e eu podia seguir essa tendência... É ridículo!”, disse, em declarações aos jornalistas ontem, no final do encontro com o Tottenham.

O jogador holandês revelou ainda o porquê de ter recusado os muitos milhões que o Paris Saint-Germain lhe oferecia.

“O dinheiro não foi importante na escolha que fiz, quem me conhece sabe que não me movo por dinheiro. Cada um tem a sua opinião, que respeito, mas houve coisas que foram ditas de forma muito superficial”, afirmou.