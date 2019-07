Jonas: “Tenho uma instabilidade numas vértebras da coluna. Tenho muitas crises de dores. Nos últimos dois anos, sofri muito”

Todos os adeptos encarnados sabiam que Jonas, jogador do Benfica que se retirou dos relvados este mês, tinha um problema na coluna, mas ninguém terá suspeitado que fosse tão grave. Em entrevista ao “Record” esta segunda-feira, o brasileiro fala, pela primeira vez, abertamente da sua condição física e como foi em esforço que terminou a época.

“Tenho uma instabilidade numas vértebras da coluna, entre a L5 e a S1, e isso provoca-me muitas dores. Tenho muitas crises de dores. Nos últimos dois anos, sofri muito. Chegou o momento em que considerei não ter condições de jogar como gostaria. Uma cirurgia resolveria o problema, não para jogar em alta competição, mas para ter qualidade de vida. Como não quero passar por esse procedimento cirúrgico, o facto de não ter jogos e treinos ameniza, posso levar uma vida com qualidade. Com um ritmo bem mais tranquilo não haverá qualquer problema”, revela Jonas.

Segundo o brasileiro, jogar em alta competição “não é saudável”. “Foram muitos anos. Ninguém espera isto, mas ainda bem que foi agora e não aos 27, 28, 29 anos. Sempre imaginei terminar a carreira aos 35 anos, tinha em mente jogar em alto nível até esta idade. Depois, dependeria muito da minha condição física e da saúde”, diz.

A situação de Jonas foi crítica, mas nunca tão grave ao ponto de que o brasileiro corresse o risco de ficar numa cadeira de rodas. “Em fevereiro, comecei a pensar em terminar a carreira em maio. Nos meses seguintes, fui confirmando essa ideia. Chegou a um estado em que tinha dores constantes. Geri a minha situação e o pessoal no Benfica geriu-a muito bem. Entendi que não valia mais a pena continuar, pois nada ia acrescentar, apenas prejudicaria a minha saúde”, conta.

Violência nas bancadas

Para Jonas, Bruno Lage teve toda a razão na repreensão que deu aos adeptos após o episódio de violência em Coimbra. “Nos últimos anos, o que tem dado mais problemas são os confrontos entre adeptos. O que é bonito são os cânticos, o festejo, o momento da chegada da equipa, o estarem perto dos ídolos. Sabemos que há provocações, mas há um limite. Quando passa para as agressões e confusões, devemos reprovar e investigar. Essas pessoas não podem estar no futebol, nos estádios, mas noutro local, que sabemos qual é”, diz.

Parte da culpa, porém, também deve ser imputado aos dirigentes dos clubes, defende. “Também, porque alimenta esta raiva e violência. Mas não é só aqui, é geral. Acontece no Brasil, em Espanha, em Itália… Tem de acabar! Temos de saber dar os parabéns a quem ganha. E quem perdeu deve trabalhar para comemorar no ano seguinte. Sabemos que é difícil, mas temos de acabar com as coisas que nada acrescentam ao futebol. As polémicas existem – às vezes até mexe um pouco com o futebol, o que é importante –, mas que haja respeito. Mais do que isso, é a imagem do país que fica em risco”, afirma.

Sobre Raul de Tomas

“Conheço-o de ver alguns jogos, pois gosto de acompanhar a liga espanhola. É um grande jogador, muito potente, com um potencial enorme. Tem características de futebol moderno, que funcionam muito bem com o que já temos no plantel. Conversei com ele, quando cheguei para a despedida, e desejei-lhe boa sorte. Sem qualquer dúvida, vai acrescentar muita qualidade ao Benfica, tem tudo para se destacar.”

Sobre João Félix

“Os grandes jogadores adaptam-se a qualquer estilo de jogo, a qualquer treinador, a qualquer companheiro. E o Félix é um desses grandes jogadores. Um miúdo fantástico, que em campo faz coisas que poucos fazem. Fora de campo, é um miúdo espetacular, de uma família estruturada – conheço os pais. É claro que cada um tem os seus gostos, mas os grandes jogadores não têm problemas em encaixar-se, neste caso no estilo de Simeone, que é mais aguerrido. Como jogador foi mais lutador, de marcação, não se preocupando muito em ter a bola. Qualidade ele tem, mas agora pode aprimorar essa parte, que eu também não tinha, porque somos mais técnicos, não somos jogadores de luta, de combate. Com a qualidade, vai adaptar-se a esse estilo do Simeone. Acredito que vai evoluir numa característica que, não sendo tanto a dele, só fará dele um melhor jogador. Pode ser um bom complemento.”

A ida para a Arábia Saudita que não chegou a acontecer

“A proposta da Arábia era financeiramente muito boa. Eles queriam dois anos de contrato e eu apenas um. Aceitaram. Se saísse para a Arábia, seria muito mais por questões financeiras e na minha cabeça iria ficar a dúvida se não aguentaria mais um pouco no Benfica. Se não poderia terminar a carreira no clube. Acabou por pesar a felicidade, minha e da minha família, tudo o que passei aqui e terminar a carreira no Benfica. O presidente ajudou-me, dizendo: "Termina a carreira aqui, tens uma história muito bonita." Se saísse para a Arábia, ganharia em termos financeiros, mas perderia noutras coisas… perderia muito mais do que ganharia. Em toda a carreira, nunca coloquei o lado financeiro em primeiro lugar. Quando estava no Valencia, tive propostas da Arábia Saudita, do Qatar, do Dubai, mas sempre idealizei jogar em alto nível, em grandes clubes. Em Espanha, já tinha recusado propostas desse nível. Não me arrependo e estou muito feliz por ter continuado no Benfica.”