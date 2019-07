O árbitro que confessa: “Cometi um erro que foi uma autêntica vergonha”

Errar é humano, mas os adeptos de qualquer clube de futebol têm sempre dificuldade em aceitar as falhas do árbitros. Mesmo os próprios juízes da partida, que tantas vezes são alvo de críticas, sofrem do mesmo problema, confessa Jorge Oliveira, árbitro assistente, em entrevista ao “Record” esta segunda-feira.

Num jogo entre o Paços de Ferreira e o Estoril, em 2016, Jorge Oliveira cometeu um erro incompreensível. “Envergonhei-me depois de ver as imagens. Fiz tudo ao contrário do que eram as recomendações. Vi um jogador ‘plantado’ a marcar um golo, fiz contas e achei que tinha de estar adiantado. Uma vergonha autêntica. O CA disse que era uma decisão difícil, mas eu disse que era inadmissível, inqualificável e aceitável numa 1ª Divisão”, conta.

Segundo o árbitro, o dia seguinte a um erro é sempre difícil. “Ui, custa muito. Na viagem de regresso, após o jogo, vemos logo os clipes. Muitas vezes até ao intervalo. Há árbitros que não o faziam para não ficarem condicionados, mas a mim não me afetava”, diz.

Questionado sobre o valor do VAR, Jorge Oliveira também não hesita: é muito útil. “Claramente. Até vou contar uma história que me aconteceu. Quando recebi a segunda negativa, estive num Moreirense-Benfica. Houve um golo do Jonas, num lance que deixei passar. E o VAR esteve um minuto e meio a analisar. Confirmou o golo e eu respirei ao fim de um minuto e meio”, afirma.

Despromovido em 2018, o árbitro assistente viu o Conselho de Justiça e o Tribunal Arbitral do Desporto declararem a ilegalidade do ato mas ambos rejeitaram a sua reintegração, declarando que tem direito a indemnização. “A primeira decisão do CJ apenas anulou e deu oportunidade ao Conselho de Arbitragem (CA) de corrigir o que tinha feito. Aliás, o TAD diz que o CA perdeu a oportunidade de, naquele momento, o fazer. Quero voltar porque dediquei 20 anos à arbitragem, não foram 20 dias. E soube que desci com um telefonema de 18 segundos. Quando uma pessoa luta desta maneira, tem de estar preparado para processos longos e desgastantes, mas no fim a solução só pode ser a reintegração”, diz.