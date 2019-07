Depois de sorrir na Luz, fazer juras de amor em Alvalade, Fábio Coentrão pode agora rumar ao Dragão

Fábio Coentrão, 31 anos, está perto de assinar pelo FC Porto, avança a “Bola” esta terça-feira. A confirmar-se, o defesa português passará a ser um dos poucos jogadores do futebol nacional a passar pelos três grandes.

Coentrão afirmou-se no futebol nacional sob a tutela de Jorge Jesus no Benfica. Depois, rumou ao Real Madrid. Uma série de lesões amputaram, contudo, o futuro ascendente do português nos merengues.

Com JJ já no comando do Sporting, Coentrão regressou a Portugal, com muitas juras de amor ao clube do seu coração. Porém, a passagem por Alvalade foi curta. Os leões não renovaram contrato e Coentrão acabou por assinar pelo Rio Ave.

Agora, conta a “Bola”, o defesa português pode ser um dos reforços de verão da equipa de Sérgio Conceição - e potencial substituto de Alex Telles. O FC Porto procura jogadores com experiência para o plantel.