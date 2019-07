Sueca acusa Juventus de impor silêncio sobre Ronaldo: “Tinha a sensação de estar numa prisão”

Durante o último ano, a Juventus ou qualquer um dos jogadores do clube de Turim nunca fez qualquer comentário sobre o alegado caso de violação de Cristiano Ronaldo (que, ontem, foi abandonado pela justiça norte-americana). Uma acção deliberada para proteger o internacional português?

Segundo Petronella Ekroth, jogadora sueca que atuou na equipa feminina da Juventus na última época, a formação vetou mesmo qualquer comentário sobre CR7.

“Estávamos proibidos de falar sobre o caso, tínhamos de ficar em silêncio e respeitar os valores do clube. Por vezes, tinha a sensação de estar numa prisão, não podia fazer tudo o que queria. Foi difícil”, revelou a defesa, de 29 anos, em entrevista ao jornal “Expressen”.

Ainda na mesma entrevista, Ekroth queixou-se de existir um tratamento discriminatório dentro do balneário da equipa. “Aconteciam coisas estranhas. As mulheres estrangeiras não têm o mesmo tratamento que as italianas. Por vezes parecia que estava no Candid Camera… mas acabei por habituar-me”, disse.

Ekroth regressou entretanto ao Djurgardens, clube sueco que deixara há um ano para representar a Juventus.