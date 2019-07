Zidane: “No outro dia o Bale não jogou porque não quis. É simples”

Gareth Bale é uma dor de cabeça para Zidane e todos os adeptos do Real Madrid. Num momento em que os merengues precisam de ídolos, o galês parece decidido em fazer o papel de resmungão. A venda pode estar para breve, mas o avançado não tem facilitado em nada. Há dois dias, o treinador francês disse quão mais rápido Bale saísse, “melhor”.

Já ontem, voltou a falar sobre o galês. “Vou tentar ser muito claro com o tema do Bale. Não faltei ao respeito a ninguém, muito menos ao jogador. Sempre disse que os jogadores são o mais importante e estou sempre com eles. Depois disse que o clube estava a tratar da sua saída. Ponto”, afirmou “Zizou”, na véspera de mais um encontro do Real Madrid para a International Champions Cup, em declarações à imprensa.

Zidane fez ainda questão de frisar que Bale não jogou há dois dias porque não quis. “Por último, quero dizer algo que considero importante. No outro dia o Bale não jogou porque não quis. É simples. Disse-me que o clube estava a tratar da sua saída e que não iria jogar. Bale é jogador do Real Madrid e vai treinar com normalidade hoje, amanhã veremos o que acontece”, disse.