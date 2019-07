JJ: “Perdi um campeonato a segundos do fim, nunca mais vou esquecer na vida. Ainda hoje sei os toques todos que o adversário deu na bola”

Todas as entrevistas de Jorge Jesus são como um espetáculo de pirotecnia: nunca sabemos muito bem para onde olhar e acabamos sempre por ser surpreendidos. No comando do Flamengo, no Brasil, o treinador português mantém o estilo aguerrido, a personalidade vincada. Mas nunca esquece Portugal.

Em entrevista ao jornal “A Bola” esta quarta-feira, dia em que faz 65 anos, JJ fala sobre todo o seu percurso profissional: a contratação de Jonas, no Benfica; o clube inglês que o queria, mas que ele recusou; o golo de Kelvin que nunca lhe saiu da cabeça e o triste ataque em Alcochete.

O clube inglês para o qual não foi. E por causa disso o agente ficou chateado

“O meu empresário, o Pini Zahavi, ficou extremamente zangado comigo, porque tinha equipas em Inglaterra. Disse que tinha aparecido o Flamengo e que não queria esperar. Ia ganhar dinheiro, mas não aquilo que me interessa na carreira [troféus]. Para não falar das propostas do Egito, do Pyramids. Não há comparação possível entre o que poderia ganhar, e o que vim ganhar aqui [no Brasil].”

A religião do Flamengo

“O Brasil era uma paixão minha de futebol. O Brasil é um país de futebol e o Flamengo é um clube que é mundialmente conhecido, que é um dos maiores clubes do mundo e eu vim ter a certeza disso. O Flamengo é mais do que um clube. É uma religião, é uma nação. São 40 milhões… são quatro vezes Portugal.”

“O primeiro ano de Jonas foi comigo”

“O Jonas, nos cinco anos em que esteve em Portugal, o primeiro foi comigo. Nós [Benfica] é que o fomos buscar ao Valência. Ele, naquela altura, não jogava. Foi uma história interessante na altura. O Jonas quase com 30 anos… Não viam as coisas coisas com muito bons olhos, mas a minha persistência, a ajuda do Rui Costa e o presidente que também acreditou muito naquilo que eu lhe estava a pedir… E Jonas acabou por fazer cinco anos ao mais alto nível, em Portugal, sendo vários anos o melhor jogador do campeonato.”

Os piores momentos na carreira: o golo do Kelvin, no Dragão, ao minuto 92...

“Já perdi um campeonato a dez segundos do fim, isso nunca mais vou esquecer na vida. Eramos praticamente campeões, a dez segundos do fim. Ainda não consegui digerir. Ainda hoje sei os toques todos que o adversário deu na bola. Como é possível ter acontecido?”

... e Alcochete

"O pior foi a final da Taça de Portugal contra o Aves. Todo o conflito, a invasão na Academia e tudo o que se gerou naquela semana. Era uma final da Taça de Portugal importantíssima para o clube. Com todo o respeito pelo Aves, em dez não ganhavam uma, se as coisas fossem normais. Perder aquela final custou-me muito.”

Reforma em Portugal

“Ainda me sinto jovem, a minha carreira ainda tem mais uns quantos anos. Penso que vou terminar em Portugal. Tudo está em aberto em Portugal. Quando quiser treinar um clube lá, ache que tenho capacidade e as pessoas me queiram.”