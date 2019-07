Varandas: “O Sporting vive de valores, sem prestar vassalagem a quem quer que seja, a nenhum clube, por muito grande que se julgue”

Qualquer que seja o adversário que tenha pela frente, Frederico Varandas não quer desculpas no Sporting. Quer uma equipa cada vez mais “competitiva e ganhadora”. Durante um encontro com sócios nos EUA, o presidente leonino falou sobre o ADN do clube e o que sonha para o mesmo, conta o “Record” esta quarta-feira.

“O Sporting vive de valores, sem prestar vassalagem a quem quer que seja, a nenhum clube, por muito grande que se julgue. O Sporting é o Sporting, os nossos valores são únicos e somos nós que os fazemos. Esta direção trabalha todos os dias para tornar este clube cada vez mais competitivo, mais sério, mais competente, mais ganhador, e fazemo-lo de uma forma intensa e diária. E vamos fazê-lo sempre por vocês, é por vocês que estamos aqui e é por vocês que vamos fazer tudo para vencer”, afirmou Varandas.

O Sporting vai defrontar na madrugada de quinta-feira o Liverpool, equipa que ganhou a Liga dos Campeões na última época. Varandas garantiu que os leões querem regressar ao “mapa” dos “grandes jogos”, pois é aí que “pertencem”.