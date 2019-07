Coentrão: “Não recebi direta ou indiretamente nenhuma proposta do FC Porto, que obviamente só me encheria de orgulho”

A imprensa desportiva dá Fábio Coentrão como reforço do FC Porto, mas o próprio diz que esse cenário ainda não está em cima da mesa. Ao mesmo tempo, num texto publicado esta quinta-feira nas redes sociais, afirma que tal cenário seria motivo de “orgulho”. No final, em quem acreditar?

“Nos últimos meses fui contactado formalmente por vários clubes, bem como sondado através de intermediários, sobre a possibilidade de estar aberto a abraçar determinados projetos. Não recebi direta ou indiretamente nenhuma proposta do FC Porto (que obviamente só me encheria de orgulho), apesar de, eu e o meu representante termos recebido contatos de agentes, dando conta de um alegado interesse, que na verdade, nunca foi formalizado”, escreveu Fábio Coentrão.

A verdade é que talvez o ex-jogador do Real Madrid seja um mestre na comunicação desportiva. Logo após garantir que a transferência para os dragões não está em cima da mesa, fez questão de frisar que é um “profissional” - o que parece ser uma resposta para os adeptos do FC Porto que podem não estar satisfeitos com a ideia de ter um ex-jogador do Benfica e Sporting na equipa.

“No decurso da minha carreira de futebolista profissional, sempre dei tudo pelos clubes que representei. Essa é a minha formação, foi a educação que recebi e a minha forma de estar. Não sou hipócrita e também sei que não sou consensual. Sou assim na vida pessoal, sou assim como futebolista e, também sei, que este é o maior legado que posso deixar à minha família, aos meus amigos e aos fãs”, aponta.