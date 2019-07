Klopp: “Bruno Fernandes não é problema nosso”

Apesar dos muitos talentos do médio português, o Liverpool não está na corrida por Bruno Fernandes, garantiu Jürgen Klopp após o final do encontro do Sporting com a equipa britânica. “O Bruno Fernandes é um grande jogador mas não é um problema nosso”, disse.

De acordo com o treinador alemão, o encontro, que terminou empatado a duas boas, foi um “bom teste”. “Os jogadores do Sporting pressionaram muito a minha equipa, e alguns dos meus jogadores não estavam nas melhores condições devido ao cansaço provocado pelos últimos jogos. Como já disse o Bruno é um grande jogador, mas o primeiro golo foi um erro do Mignolet. Depois marcámos dois golos até podíamos ter feito mais, tal como o Sporting… O problema da pré-época é que as equipas cometem muitos erros. Contudo quero dizer que é assim que o jogo deve ser pois todos tentaram ganhar sem faltas. Disputaram os lances até ao limite mas com lealdade", disse.

Segundo Klopp, é importante que os seus jogadores esqueçam que foram campeões da Europa na última época. “A equipa não sofreu muitas alterações e, por esse motivo, deve continuar a crescer e ser mais consistente”, alertou.