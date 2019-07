Francisco J. Marques: “Futuro de Fábio Coentrão não vai ser no FC Porto”

Fábio Coentrão, ex-jogador do Benfica e Sporting, não irá assinar pelo FC Porto, garantiu Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação dos dragões, no programa "Nas 4 Linhas", emitido pelo Porto Canal na noite de quinta-feira.

“Hoje [quinta-feira] mesmo, o Coentrão fez um comunicado nas redes sociais em que é ele próprio a assumir que não recebeu nenhuma proposta do FC Porto. O Fábio Coentrão foi dado como certo, depois essas mesmas pessoas já o davam como não certo…Ainda bem que ele o fez. Serviu para esclarecer algumas coisas. Quando isso foi noticiado, gerou-se uma contestação nos adeptos sobre essa hipótese”, afirmou.

Segundo Francisco J. Marques, é justo destacar o comunicado de Fábio Coentrão.

“Foi um comunicado sério da parte de alguém que, de facto, teve problemas com os adeptos do FC Porto e não foge aos problemas. Sempre se assumiu como grande profissional e desejamos-lhe sorte na sua carreira futura. Não sabemos onde vai ser, mas sabemos que não vai ser no FC Porto”, disse.