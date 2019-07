Jonas: “Não me amputaram o pé por um fio”

A lesão de Jonas logo no primeiro jogo oficial da temporada 2016/17, na Supertaça, foi mais grave do que pareceu, confessa o brasileiro no livro “Amor e Gratidão”, biografia desportiva que chega esta sexta-feira às livrarias. O “Record” avança na sua edição de hoje com algumas das principais revelações do livro.

A fratura no pé ameaçou mesmo o futebolista a antecipar o adeus aos relvados. “Nunca me passou pela cabeça a necessidade de terem de me amputar o pé, mas a verdade é que a hipótese foi colocada em cima da mesa e, mais, esteve por um fio para ser concretizada. Tempos mais tarde, o doutor António Martins confidenciou-me: ‘Caso tivéssemos esperado mais um dia, a infeção podia ter alastrado às cartilagens e, aí sim, seria o fim’”, conta Jonas.

No livro, o brasileiro diz estar grato “para a vida à equipa do médico António Martins que, em setembro de 2016, drenou e limpou a infecção no tornozelo", conta.

“Nas primeiras três semanas do pós-operatório, quase não saí da cama. Clausura total. Tomava antibiótico e descansava. Apenas. Tomei quase 300 cápsulas. E engordei três ou quatro quilos", revela.

Para se amparar neste período difícil, Jonas leu muito. Segundo o brasileiro, a biografia do Papa Francisco foi “decisiva para superar aquele período negro.”