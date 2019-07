João Félix: “Posso não ter físico mas tenho coisas que os outros não têm”

A estreia a marcar pelos colchoneros não poderia ter sido mais surreal para João Félix. O jovem português marcou um tento e fez duas assistências para golo, no jogo diante do Real Madrid. Para o ex-jogador do Benfica, há algo além do “imaginado” no que aconteceu no último fim de semana, confessa, em entrevista ao “AS” esta segunda-feira. “Foi muito bom, acabei o jogo muito contente. O meu primeiro dérbi e fazer o que fiz é um pouco difícil e por isso estou muito contente. Superou o que tinha imaginado”, diz.

Segundo o português, optar pelo Atlético de Madrid foi uma escolha estratégica. Trata-se de um clube que “trabalha muito bem e forma muito bons jogadores”. “Como já vi que o Cholo [Diego Simeone] trabalha muito bem com os avançados, isso ajudou-me a escolher”, afirma.

Em Madrid, foi muito bem recebido e agrada-lhe o espírito do clube. “O que mais me chamou a atenção no Atlético é a paixão que há. É como uma família, somos como irmãos, como se diz, e isso vê-se logo nos primeiros dias”, conta.

Questionado sobre as expectativas dos adeptos, tendo em conta os números da transferência da Luz para Madrid, João Félix não fugiu à “bola”. “Quero fazer o meu trabalho, dar o meu melhor para ajudar a equipa a ter muitas conquistas. Seria muito bom que tudo o que falam de ser um dos jogadores da Liga Espanhola me acontecesse, mas tem de ser de forma natural. Só se a minha equipa for bem é que estarei entre os três ou quatro melhores jogadores. De outra maneira seria impossível. A única ilusão e objetivo neste momento é ajudar a equipa”, diz.

“Sim, tenho 19 anos, mas é a minha profissão e estou acostumado a isso. É mesmo assim e eu sei. O meu primeiro ano no Benfica não foi fácil, sobretudo ao princípio. Mas depois com a ajuda dos meus companheiros tudo saiu bem. Espero que seja assim também no Atlético”, explica.

A parca idade e parco estofo físico não serão desculpas para se algo falhar. Félix fez questão de frisar: “Posso não ter muito físico mas tenho coisas que os outros não têm.”

Ainda na mesma entrevista, o jovem português deixou a confissão de um “sonho de menino”: conquistar a Liga dos Campeões. “É o meu sonho desde criança e vamos tentar lutar por isso. Seria incrível poder ganhá-la no Atlético”, diz.