Daqui a nove anos CR7 quer estar a pescar na Madeira. No entretanto, ainda pretende conquistar novamente a Champions

Quase um ano depois de ter saído do Real Madrid, Cristiano Ronaldo regressou na segunda-feira a Madrid para receber o prémio Leyenda do desportivo “Marca”. Numa longa entrevista, o internacional português falou sobre vários temas: a ambição de conquistar novamente a Liga dos Campeões, a saída dos merengues, saudades de Espanha… e até os planos para a reforma. Eis os destaques.

A imprevisibilidade da Champions

“Numa prova como a Champions, onde apenas ganha um, todos os anos são anos da Juventus, do Real Madrid, do Barcelona... Dou o exemplo do Barcelona: quanto dinheiro gastaram nos últimos cinco anos e não ganharam nenhuma Champions. Não é assim que funciona. A Juventus reforçou-se muito bem e é uma equipa que vai lutar para ganhar, mas dependerá de muitos fatores, nomeadamente os adversários, o momento, as lesões, a sorte... Mas é como digo sempre: não temos de estar obcecados com a Champions. A Juventus irá ganhá-la. Se não for este ano, que espero que seja, será no próximo ou daqui a dois anos. Tem todos os ingredientes para o conseguir.”

A saída do Real Madrid

“Mudei um pouco no ano passado, porque deixei o Real Madrid. Necessitava de uma motivação extra na minha carreira, depois de ter ganho o que ganhei no Real Madrid. Precisava de mudar para poder expressar o meu futebol, pois acredito que ainda tenho muito para dar: tanto a mim, como aos adeptos, à própria Juventus e de certeza que vai ser assim. Sinto-me motivado e gosto do faço. Claro que o que mais gosto é ganhar títulos e no ano passado, graças a Deus, ganhámos três. Foi um ano top.”

Saudades de Inglaterra e Espanha

"Entre Manchester United e Real Madrid, sinto mais saudades de Madrid. Até porque foi aqui que passei mais tempo. Tive aqui nove anos da minha vida, foi aqui também que os meus filhos cresceram e onde conheci a minha namorada, por isso, escolho Madrid.”

Euro2016. O melhor troféu?

“Possivelmente foi o melhor troféu da minha carreira. Também já tinha vencido a Champions, que é o melhor título a nível de clubes, mas não é igual a ganhar um troféu por Sporting, Real Madrid ou Manchester United. É muito difícil voltar a ganhar um troféu assim na minha vida, por isso, sim.”

A proximidade dos 40 e o fim de carreira

“Vai depender muito da forma como me sinta, da minha motivação, pois fisicamente nunca será um problema... Até aos 40 tens de te tratar bem e creio que esse não será um factor importante, sinceramente. A questão que fará a diferença é mais psicológica. Espero que nesse aspeto não suceda nada até aos 40, mas se acontecer... tudo bem. A vida é assim. Tudo tem um início e um final. Não vou durar para sempre, mas sinto-me com força para ganhar coisas importantes.”

Onde estará dentro de nove anos?

“A pescar na Madeira.”