Monaco oferece 30 milhões de euros por Danilo

Leonardo Jardim quer roubar a Sérgio Conceição uma das pérolas do FC Porto: Danilo. O desportivo “L’Equipe” avança que o Monaco já fez uma primeira oferta pelo jogador dos dragões de 30 milhões de euros, metade do valor da sua cláusula de rescisão.

Não se sabe como é que esta proposta terá sido recebida dentro do FC Porto. Os dirigentes do Monaco, contudo, estão otimistas que seja possível concretizar a transferência, escreve o jornal francês.

Orientado por Leonardo Jardim, o Monaco conta já com quatro jogadores portugueses: Amílcar Silva, Gelson Martins, Rony Lopes e Gil Dias.

Danilo, 27 anos, tem contrato com os dragões até junho de 2022 e uma cláusula de 60 milhões de euros.

Na última semana, recorde-se, o jogador teve um desentendimento com o treinador dos dragões, o que levou ao abandono de Danilo do estágio do clube. Entretanto, contudo, o diferendo já foi sido sanado.