Benfica contrata promessa húngara

De acordo com o jornal "O Jogo", o Benfica acaba de contratar Rajmund Molnár, avançado húngaro de 16 anos, que atuava nos escalões de formação do Honvéd e representou a seleção no último Europeu de sub-17, tendo marcado um golo.

O jogador foi identificado como sendo “de potencial elevado” pelos responsáveis encarnados, que decidiram avançar para a sua contratação.

Rajmund Molnár assinou um contrato válido por três temporadas, ou seja, até 2022, de acordo com as exigências da lei no caso de jogadores menores.

Molnár cumpriu também um breve período de testes no Caixa Futebol Campus. Por agora, vai jogar pelos juniores, sob as ordens de Luís Araújo.