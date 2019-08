André Almeida de regresso

O lateral-direito de 28 anos foi já reintegrado nos trabalhos de grupo e esteve ontem às ordens de Bruno Lage, sem quaisquer limitações, segundo o jornal “A Bola”. É a primeira vez que tal é possível na fase de preparação da época 2019/2020.

Recorde-se que André Almeida terminou a última temporada com uma fratura de stress na tíbia direita. Foi precisamente esse problema físico que o impediu de fazer a pré-temporada ao lado dos colegas.

O defesa viajou com a equipa para os Estados Unidos mas não foi utilizado em qualquer dos jogos de preparação realizados em solo americano. Da mesma forma, o subcapitão da equipa da Luz não somou quaisquer minutos na última terça-feira no jogo com o Cova da Piedade, no Seixal, que os encarnados venceram por 6-0.

O Benfica defronta o Sporting no domingo (20h45, RTP1), para a Supertaça, troféu que marca o início da época 2019/18.