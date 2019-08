Espanha já questiona venda de De Tomás

O avançado espanhol fez a estreia oficial com a camisola das águias e mostrou-se bem entrosado com Seferovic – a dupla que muitos julgavam improvável, senão impossível – e com pormenores de encher o olho. Por exemplo, na segunda parte do dérbi, De Tomás protagonizou uma "maldade" sobre Bruno Fernandes, passando a bola entre as pernas do médio leonino.

O jornal espanhol “As” partilhou o vídeo do momento e lançou a questão: "RDT [Raúl de Tomás] foi mal vendido pelo Real Madrid? Vejam o que fez ao “substituto” de 80 milhões de Pogba", escreveu a publicação.