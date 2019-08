Campeãs do mundo defrontam Portugal em busca de recorde

O objetivo principal pode ser desportivo, mas há outro motivo de interesse para o jogo amigável a opor as jogadoras portuguesas à equipa dos EUA, alerta o jornal “O Jogo”. É possível que as americanas batam o seu recorde de assistência num jogo particular.

O atual recorde para um jogo de caráter particular foi estabelecido no primeiro jogo realizado pela seleção dos Estados Unidos após o Mundial de 2015, quando 44.028 espetadores compareceram no Heinz Field, em Pittsburgh, para ver a sua equipa derrotar a Costa Rica por 8-0, a 16 de agosto.

A apenas três semanas do jogo entre as campeãs mundiais de 2019 e Portugal no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, o recorde pode ser batido tendo em conta a corrida aos bilhetes, que estão apenas a ser vendidos online, com preço mínimo de 35 dólares.

O primeiro jogo da Victory Tour, digressão que a seleção norte-americana está a fazer pelo país após o Mundial conquistado no passado mês de julho, em França, teve a presença de 37.040 espectadores no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, a 3 de agosto último e constituiu a sua segunda maior assistência num jogo particular.