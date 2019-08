Chocou contra um poste por causa de Salah

É uma daquelas histórias que podiam ter acabado mal mas acabam bem, mesmo com alguma dor à mistura. O pequeno Louis Fowler, de 11 anos, é adepto do Liverpool e fã incondicional do atacante egípcio Mohamed Salah. Estava junto ao centro de treinos dos reds, em Melwood, quando Salah saiu, ao volante da sua viatura. Louis, que estava com o irmão mais novo e o pai, começou a correr para chamar a atenção do ídolo, distraiu-se, foi contra um poste de eletricidade e ficou maltratado (segundo alguma imprensa, partiu mesmo o nariz).

Como há males que vêm por bem, Salah apercebeu-se do sucedido, voltou imediatamente para trás e saiu do carro para se inteirar do estado de Louis, que acabou por conseguir a fotografia que tanto queria.

A história e as fotografias foram partilhadas pelo pai. “Obrigado Salah por teres voltado para ver se o meu filho estava bem. Ele adora-te e as dores foram embora no momento em que o abraçaste. És um verdadeiro gentleman”, agradeceu o pai nas redes sociais. E mais tarde acrescentou: “Louis está um pouco dorido, mas ótimo. Não para de sorrir”.