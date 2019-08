A maldição Mourinho

Setubalense e adepto do Vitória de Setúbal, José Mourinho tem aproveitado algum do muito tempo livre que tem desde que ficou sem clube para assistir a algumas partidas no Estádio do Bonfim.

No entanto, segundo o jornal “A Bola”, a presença do Special One nas bancadas do recinto sadino está a tornar-se uma espécie de maldição. Em quatro jogos com José Mourinho assistir, o Vitória de Setúbal não conseguiu ganhar nenhum.

No total soma duas derrotas (SC Braga e Santa Clara) e dois empates (Portimonense e Tondela), o mais recente na jornada inaugural da Liga 2019-2020.