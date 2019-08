Lage quase forma um onze com jogadores do Seixal

Confirmando-se a presença de Tomás Tavares no plantel principal, o número de jovens formados no Seixal na primeira equipa do Benfica aumenta para nove, um cenário que, desde a inauguração do centro de estágios em setembro de 2006, só tem paralelo na época passada.

O lateral-direito é um dos nomes que vão procurar ganhar espaço no grupo às ordens de Bruno Lage para conseguir a estreia oficial de águia ao peito. Em situação semelhante estão Zlobin e David Tavares. O primeiro foi promovido da equipa B, aquando da entrada de Lage em janeiro, enquanto o médio está em processo de recuperação de uma entorse no joelho direito, mas faz parte do núcleo de eleitos pelo treinador setubalense para a nova época.

Nesta fase, numa análise feita pelo jornal “O Jogo”, o campeão nacional conta com quatro jogadores "made in Seixal" no onze-base, sendo que Rúben Dias e Ferro formam uma dupla consolidada no eixo da defesa. No setor mais recuado, tem brilhado Nuno Tavares, que por força dos problemas físicos de André Almeida e Ebuehi (está apto, mas falhou toda a época passada por lesão) foi o lateral-direito nos dois primeiros jogos oficiais da época. No meio-campo, Florentino, que se estreou pelas mãos de Bruno Lage em 2018/19, tem estatuto de titular nesta fase, algo que Gedson já teve, mas perdeu. O médio fraturou a base do quinto metatarso do pé direito e ainda recupera.

Outro dos futebolistas formados no Caixa Futebol Campus é Jota, atacante que tem entrado na equipa a espaços e esteve em evidência na pré-temporada com sete golos apontados que lhe conferiram o estatuto de melhor marcador da equipa. Da época passada saíram João Félix e Yuri Ribeiro, que completavam o lote de nove formados no Seixal no plantel. Bruno Varela saiu em janeiro e foi rendido por Zlobin.