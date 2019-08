Rodrigo já não treina com o Valência

Rodrigo Moreno, antigo jogador do Benfica, é objetivo do Atlético de Madrid para juntar a João Félix ou Herrera. A concretização do negócio poderá estar mais próxima do que nunca. O jornal “Marca” noticia esta manhã que o jogador já não treinou com os atuais companheiros, fazendo disparar as especulações.

Ainda que a postura inicial do Valência passasse por dificultar a operação levada a cabo pelo Atlético, estas últimas movimentações podem acabar por desencadear os acontecimentos.

Mateu Alemany, diretor do Valência, foi bastante explícito esta manhã ao abandonar o centro de estágios: “Esta manhã saberão mais”, assegurou o dirigente quando foi questionado sobre a continuidade de Rodrigo.