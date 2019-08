Emiliano Sala “provavelmente envenenado por fumos”

Emiliano Sala e o piloto aos comandos do avião em que ambos viajavam foram provavelmente expostos a níveis “potencialmente fatais” de monóxido de carbono, anunciaram os investigadores encarregues do caso ao jornal “The Guardian”.

Os inspetores da AAIB (Air Accident Investigations Board) disseram que o cockpit do avião Piper Malibu não se separou da cabine quando se despenhou em janeiro, pelo que é provável que o piloto inglês, David Ibbotson, também tenha sido afetado. A AAIB disse que o gás pode “reduzir ou inibir as capacidades de um piloto para controlar um avião, dependendo do nível de exposição”. O corpo de Ibbotson ainda não foi encontrado.

Os advogados da família Sala pediram que o avião fosse resgatado do mar para mais investigações, argumentando que os níveis de monóxido de carbono “levantaram muitas questões”. Daniel Machover, um dos advogados, disse: “A família acredita que é necessário um exame técnico detalhado do avião. O futuro da segurança aérea depende de saber o máximo possível.”

O gás sem cor e sem cheiro é produzido em grandes concentrações em aviões com motores de pistão, mas deveria ser extraído pelo sistema de exaustão. Fugas para o sistema de aquecimento e ventilação podem ter levado o gás para a cabine do avião.

O jogador argentino Emiliano Sala tinha assinado pelo Cardiff City, proveniente dos franceses do Nantes. O avião despenhou-se a 22 milhas da ilha britânica de Guernsey, a 21 de janeiro, quando viajava de Nantes para Cardiff. O corpo de Sala foi encontrado nos destroços, no fundo do mar, perto de uma das zonas mais acidentadas do Canal da Mancha.