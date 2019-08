O mercado quase a fechar e Bruno Fernandes com proposta para renovar

A SAD já traçou um plano, após rejeitar a proposta formal do Tottenham, de 70 milhões. A ideia é blindar ainda mais o capitão, com um novo contrato.

O Sporting pretende baixar significativamente a folha salarial. Bas Dost, por exemplo, é para vender acima de tudo devido ao elevado ordenado que aufere. A intenção da SAD, de acordo com o jornal “A Bola”, é canalizar essas poupanças para o esforço de manutenção de Bruno Fernandes, prolongando o contrato por mais uma temporada do que atualmente (ou seja, até 2024) e com um prémio de assinatura de cinco milhões de euros.

Em termos salariais, Bruno Fernandes passaria a ganhar um ordenado bruto de cinco milhões de euros por temporada, mais do dobro do atual. Essas condições fariam dele o mais bem pago do plantel.

Entretanto, goradas as hipóteses de ser transferido para Inglaterra nesta fase, destino que o médio nunca escondeu preferir, existe ainda a possibilidade de surgirem propostas de França. O gigante Paris Saint-Germain nunca escondeu algum interesse na contratação do internacional luso.