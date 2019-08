Troca de miúdos: Vitória tem direito de preferência sobre jogadores da formação do Benfica

O projeto já existe há uns anos e funciona para os dois lados, permitindo também ao Vitória de Guimarães garantir jogadores do Seixal sem margem de progressão no Benfica. Segundo investigação do jornal “O Jogo”, os encarnados ganham primazia sobre qualquer jogador que se destaque nos quadros vitorianos. Os direitos dos jogadores nesta situação passam a ser partilhados a 50% pelos dois clubes, com vista a futuras oportunidades de negócio. O Benfica está obrigado a adquirir mais 25% do passe dos atletas que sigam o caminho da Luz. No entanto, este (75%) é o máximo percentual permitido ao Benfica, o Vitória tem sempre um mínimo de 25% assegurado.

Por outro lado, qualquer jogador dos escalões jovens da Luz e que não encontre o seu espaço clube de formação tem sempre o Vitória de Guimarães como destino prioritário. Mesmo que surja uma proposta interessante e o jogador seja cedido a outro clube, os minhotos terão de ser sempre consultados.

Segundo “O Jogo”, esta parceria tem suscitado algum desconforto entre alguns jogadores e empresários. O Vitória de Guimarães tem uma nova liderança, resta saber se esta vai manter o acordo.