“João Félix é uma bomba” (e este vídeo é a prova)

“O golo de Morata vale três pontos, ainda que o penalti falhado pudesse ter custado dois. Quem vale milhões é João Félix, que deixou uma jogada para recordar antes de ter de sair lesionado.” Assim opina o repórter do jornal espanhol, após um jogo que, de acordo com os relatos da imprensa, não foi propriamente brilhante.

Ao minuto 54, o público presente no Metropolitano viu uma das melhores jogadas individuais da curta vida deste estádio. João Félix arrancou imparável para a área adversária e foi preciso uma falta para o parar. O penálti acabou falhado por Morata (segundo a “Marca”, deveria ter sido o próprio Félix a tentar converter a falta).

De acordo com o desportivo, “faltou-lhe continuidade no jogo, mas esses 13 segundos farão com que os adeptos do Atlético sonhem durante toda a semana”. A lesão que se seguiu não agradou tanto ao público nas bancadas. Simeone tranquilizou os fãs: "Teve uma cãibra e decidimos retirá-lo. Mas está tudo bem".