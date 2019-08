Nantes entrega queixa na FIFA por causa de Emiliano Sala

Segundo o jornal inglês “The Sun”, as seguradoras não chegam a acordo e os responsáveis do Cardiff recusam-se a liquidar a verba acordada, por entenderem que não foram cumpridos os pressupostos estabelecidos no acordo de transferência. O Nantes não desiste e a decisão será da FIFA.

O avançado argentino faleceu a 21 de janeiro, vítima da queda do avião em que seguia, no Canal da Mancha, na viagem de França para o País de Gales, onde iria iniciar a aventura no novo clube, pelo qual já tinha sido oficialmente anunciado como reforço, a troco de €17 milhões.