Um português a brilhar na Volta ao Utah

O ciclista português João Almeida, da equipa Axeon, terminou no quarto lugar a Volta ao Utah, prova de categoria 2.HC. Almeida, que assinou recentemente contrato com a Deceuninck Quick Step por dois anos, fechou em segundo lugar o último dos sete dias de competição.

Depois de ter sido muito regular durante toda a competição, Almeida alcançou os rivais na subida de categoria especial, com 12km de extensão e acima dos 2.700 metros de altitude. Joe Dombrowski (Education First) viria a fugir antes da descida para a meta e venceu, com João a ser segundo, à frente do camisola amarela, Ben Hermans (Israel Cycling Team).

Segundo a notícia do jornal “O Jogo”, o corredor de 21 anos partia em sexto na geral individual e conquistou dois postos, isto porque o quarto Kyle Murphy (Rally Cycling) e o terceiro Niklas Eg (Trek) não o conseguiram acompanhar.

É a melhor classificação de Almeida em provas de uma semana em elites e ficou garantida a camisola da juventude da corrida, distinção que Almeida usava desde o primeiro dia de prova.