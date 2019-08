O destino incerto de Bas Dost

O jogador holandês, símbolo de golo e vítima do ataque à Academia de Alcochete, parece ter os seus dias terminados em Alvalade. Mas a verdade é que ainda não é certo que Bas Dost esteja a caminho do Eintracht Frankfurt. Até ver, há apenas um acordo de princípio entre as duas partes. Segundo o jornal “Record”, isso está a deixá-lo intranquilo e é o compatriota treinador, Marcel Keizer, bem como os próprios colegas, quem o vai tentando animar. O futebolista pretende ver a situação clarificada o mais brevemente possível.

Por outro lado, o clube alemão que o deseja contratar parece muito confiante. É essa pelo menos a ideia deixada por Kevin Trapp, o guarda-redes contratado ao Paris Saint-Germain, que, de acordo com o jornal “A Bola”, só tem elogios para o ponta-de-lança holandês. “É um avançado muito grande, corpulento, que nos pode dar muita ajuda lá à frente. Com ele, estaremos tão fortes como na época passada”, disse Trapp. Neste mercado, o Eintracht perdeu Luka Jovic e Sebastian Haller, as principais referências ofensivas de 2018/19.

Por sua vez, Gelson Fernandes afirmou que “é uma decisão inteligente por parte do clube. É um marcador de golos, um jogador de área que pode beneficiar do jogo pelos flancos”.

Bas Dost marcou 93 golos nos 123 jogos disputados de leão ao peito, desde 2016. Nos últimos tempos, foi recusando as sucessivas propostas que iam chegando a Alvalade para a sua contratação provenientes de México, Turquia, China, Rússia, entre outros. No entanto, o desejo do Sporting de reduzir os algarismos na folha salarial do plantel e o apelo da Bundesliga parecem ter sido decisivos. Pelo menos, para já.